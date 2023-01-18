ЦБ установит официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам
Банк России (ЦБ) начнет устанавливать официальный курс рубля еще к девяти иностранным валютам. Об этом 18 января сообщает пресс-служба регулятора.
В список этих валют вошли дирхам (ОАЭ), таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.
Официальные курсы данных валют к рублю будут устанавливаться с 18 января 2023 года.
Ранее в этот день стало известно, что российские власти обсуждают снятие запрета на открытие филиалов иностранных кредитных организаций в стране. Однако относиться это, вероятно, будет только к банкам дружественных стран.
До этого, 17 января, в пресс-службе ЦБ сообщали, что Банк России запустит инструмент по предоставлению юаней. Предполагается, что с его помощью можно будет ограничить волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.
13 января Центробанк возобновил проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Операции проводятся в валютной секции Мосбиржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».