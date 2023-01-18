Солнечную электростанцию построят в Приамурье

В Амурской области появится солнечная электростанция. Строительство парка батарей площадью 60 га начнут осенью 2023 года. Он разместится в Благовещенском районе, рядом с селами Волково и Ровное. Мощность электростанции будет 20 МВт.

По словам директора регионального Агентства по привлечению инвестиций Ольги Темченко, в Приамурье уже работает небольшая солнечная электростанция на Нижне-Бурейской ГЭС. Она выразила надежду на то, что крупнейшая солнечная генерация в регионе станет стимулом для международных проектов логистики и экспортно-импортной кооперации.

Сейчас инвестор занимается разработкой схемы выдачи мощности. В 2021 году компания прошла отбор проектов возобновляемой энергетики для включения в региональную программу развития электроэнергетики. Это дало ей право на реализацию проектов солнечной генерации общей мощностью до 27,6 МВт, пишет ИА PriamurMedia.

Ранее сообщалось, что группа «ЭкоЭнерджиГрупп» создаст в Благовещенске дочернюю компанию, которая будет заниматься реализацией проектов возобновляемой энергетики, и не только в Приамурье, но и на территории всего Дальнего Востока.