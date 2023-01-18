Путин заявил, что действия России в ходе СВО нацелены на прекращение боевых действий
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- Путин заявил, что действия России в ходе СВО нацелены на прекращение боевых действий
Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса нацелена на окончание боевых действий. Об этом 18 января заявил президент РФ Владимир Путин.
«Всё, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях, проживают», — заявил он на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
Глава государства отметил, что Россия старалась урегулировать ситуацию вокруг Донбасса мирным путем, однако это оказалось невозможным. Он также заявил, что трагедия началась с переворота на Украине в 2014 году.
«Как мы знаем, это требовало от нас оказания помощи крымчанам. Затем последовали события в Донбассе», — добавил российский лидер.
Ранее, 13 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами. Небензя добавил, что закончить спецоперацию можно будет лишь тогда, когда с территории Украины не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны.
Российский постпред при ООН также напомнил, что Россия никогда не преследовала цели уничтожения государственности или деукраинизации Украины и воюет с преступным националистическим режимом, а не украинским народом.
Еще в октябре прошлого года Путин напомнил, что главная цель спецоперации — это помощь Донбассу. Российский лидер подчеркнул, что именно эта задача была первостепенным приоритетом с самого начала СВО.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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