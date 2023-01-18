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Прокуратура начала проверку по факту крупной коммунальной аварии в Уфе

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Фото: МЧС РФ/02.mchs.gov.ru
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В Уфе организована проверка по факту крупной коммунальной аварии, произошедшей 17 января. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, проверит исполнение ресурсоснабжающей компанией законодательства в сфере ЖКХ, порядок эксплуатации трубопровода, его содержание, проведение текущего и капитального ремонтов», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, утечка случилась на подающем магистральном трубопроводе холодного водоснабжения на улице Комарова, 1/1. Давление в трубах понизилось у потребителей в микрорайоне Затон, полное отключение холодной воды произошло в микрорайонах «Сафоновский», «8 марта», «Сосны». Также отключение затронуло объекты социальной инфраструктуры, пишет «МедиаКорСеть».

В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению сроков ремонтных работ, устранению последствий аварии и восстановлению подачи воды.

17 января сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту коммунальной аварии в Мегионе в ХМАО. Один из микрорайонов города остался без отопления во время морозов.

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