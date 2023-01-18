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В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине

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Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
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НАТО необходимо готовиться к затяжному конфликту на Украине. Об этом 18 января заявил заместитель генсекретаря альянса Мирча Джоанэ.

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«Мы должны готовиться к долгосрочному конфликту. 2023 год будет сложным, мы должны поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо», — сказал он на открытии заседания военного комитета НАТО в Брюсселе.

Джоанэ также рассказал, что НАТО усиливает свое присутствие на восточном фланге и продолжает разрабатывать планы для обороны по всем стратегическим направлениям.

Ранее, 1 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать завершение спецоперации на основе предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы мира». Он указал на неготовность к разумному диалогу со стороны Киева, который всеми силами пытается при помощи западных стран добиться вывода российских войск с российских же территорий.

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он указывал, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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