В НАТО заявили о необходимости нарастить производство оружия для Украины
Странам НАТО следует увеличить производство оружия для Украины, а также для собственной обороны. Об этом в среду, 18 января, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.
«Мы должны увеличить наши производственные мощности для производства техники и боеприпасов для пополнения наших запасов. Это важно как для Украины, так и для нашей политики сдерживания и обороны», — сказал он на открытии заседания военного комитета НАТО в Брюсселе.
Джоанэ считает, что 2% ВВП на расходы для нужд обороны в государствах военного блока должны перестать быть потолком и начать восприниматься как базовый показатель, от которого стоит отталкиваться.
Ранее, 12 января, бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что страны НАТО до такой степени израсходовали свои военные запасы, что в теории Россия могла бы захватить всю Европу.
21 декабря полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что возможности Североатлантического альянса помогать Украине стремительно сокращаются, а также поставил под сомнение продолжение помощи в будущем. По его словам, страны НАТО исчерпали большую часть своих боеприпасов и оружия.
Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.