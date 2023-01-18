Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с «Газелью» в Москве
Автомобиль скорой помощи перевернулся 18 января после столкновения с «Газелью» в Москве. Как сообщил источник «Известий», авария произошла на юго-востоке столицы возле дома № 15 на Ставропольской улице.
Предварительно, в результате ДТП пострадали несколько человек. На место происшествия выехали экстренные службы.
Ранее, 7 января, в Санкт-Петербурге произошла авария с участием машины скорой помощи. В нее врезалась иномарка, которую занесло на дороге, после чего она вылетела на встречную полосу. В результате пострадал фельдшер.