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При падении вертолета в Броварах погибли глава МВД Украины и его первый зам

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При падении вертолета в Броварах Киевской области погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Об этом 18 января сообщила нацполиция в Telegram-канале.

Кроме того, среди погибших были первый замминистра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Вертолет упал рядом с детским садом и жилыми домами. Из-за падения воздушного судна рядом со зданием детского сада вспыхнул пожар. Во время ЧП в учреждении находились воспитанники и сотрудники. Всех находящихся в здании эвакуировали.

По уточненным данным Службы безопасности Украины (СБУ), погибли 16 человек, в том числе трое детей. Ранее украинская сторона заявляла о 18 погибших.

Также в СБУ сообщили, что рассматривают следующие версии крушения вертолета: нарушение правил полета, технеисправность, диверсия.

Как рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, разбившийся вертолет выполнял задание ГосЧС, пишет «Газета.Ru». В главном управлении нацполиции Харьковской области уточнили, что борт летел в Харьковскую область.

Позже стало известно, что упавшим под Киевом вертолетом оказался Eurocopter EC225 LP Super Puma. На нем установлены два газотурбинных двигателя, воздушное судно способно принять на борт 25 пассажиров.

Монастырский занимал пост главы МВД Украины с июля 2021 года. Он входил в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, а также был депутатом Верховной рады IX созыва до занятия министерской должности.

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