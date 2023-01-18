Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО планирует в ближайшее время расширить боевые группы на восточном фланге
Спорт
В Канаде призвали наказать хоккеиста из РФ за отказ поддержать акцию ЛГБТ
Мир
В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине
Мир
Лавров заявил о неспособности Зеленского представлять интересы Украины в прежних границах
Общество
В Госдуме рассматривают вопрос о возможном запрете вейпов в России
Общество
Дом моды Giorgio Armani отсудил у томской предпринимательницы бренд Prima
Политика
В Госдуме назвали абсурдным призыв главы ЕК предоставить Украине любое оружие
Мир
В НАТО заявили о необходимости нарастить производство оружия для Украины
Мир
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
Общество
Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге
Мир
Церковь Англии запретила венчать однополые пары
Мир
Зеленский поручил расследовать авиакатастрофу в Броварах

Эксперт РАН предрек рост рождаемости в Индии до 2070 года

Эксперт РАН Куприянов: рождаемость в Индии будет расти до 2060–2070 годов, затем начнет падать
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов 18 января рассказал «Известиям», что рождаемость в Индии может расти до 2060–2070 годов.

Языковые барьеры: почему в Индии пытаются присудить первенство хинди
И какие лингвистические баталии сотрясают страну

По его словам, власти Индии долго боролись с ростом рождаемости, вплоть до насильственной стерилизации при правлении Мохандаса Ганди. Затем, когда к власти пришел Нарендра Моди, политика поменялась.

«Моди выдвинул новые тезисы о том, что большое население — это не плохо, а хорошо. Потому что поднимается промышленность, молодежь легче осваивает новые профессии, всё это будет удачным вложением в экономику. Именно эти руки поднимут индийскую экономику на третье место в мире, а потом на второе в перспективе», — сказал эксперт.

Те граждане, которые не смогли найти работу в своей стране, уезжают трудиться в США, ОАЭ, Великобританию и тем самым еще лучше поднимают индийскую экономику, потому что присылают деньги семьям. Это достаточно важный источник дохода, добавил Куприянов.

При этом, по утверждению эксперта, рождаемость в Индии постепенно падает.

«Чем богаче штат, тем меньше рождаемость. А учитывая, что потихоньку у них растет благосостояние и количество среднего класса, то в результате рождаемость всё меньше и меньше. И сейчас в основном массу воспроизводства дают северные бедные штаты. И пока, судя по цифрам, демографический переход практически состоялся», — сказал он.

Тем не менее инерция роста рождаемости в стране продолжается. Рождаемость будет расти до 2060–2070 годов, затем начнет падать, заключил Куприянов.

Ранее в этот день статистическая организация World Population Review привела данные о том, что Индия может превзойти Китай по численности населения уже в течение 2023 года. Согласно цифрам, которые обновляются на портале в режиме реального времени, указанные две страны являются самыми густонаселенными в мире — количество граждан в них перевалило за 1 млрд. Так, численность населения Индии в настоящее время составляет 1 422 699 743 человека, а в Китае — 1 425 831 143.

При этом накануне сообщалось, что население Китая за прошлый год сократилось на 850 тыс. человек. Число жителей Поднебесной упало до 1,411 млрд. Сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков сказал «Известиям», что в последнее десятилетие ежегодный темп прироста населения Китая (0,53%) был самым низким с начала 1960-х годов и уже с 2018 года кривая рождаемости в КНР уверенно поползла вниз.

По словам Портякова, снижение рождаемости в Китае уже обернулось проблемой старения населения и чревато снижением численности трудоспособного населения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023