Эксперт РАН предрек рост рождаемости в Индии до 2070 года

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов 18 января рассказал «Известиям», что рождаемость в Индии может расти до 2060–2070 годов.

По его словам, власти Индии долго боролись с ростом рождаемости, вплоть до насильственной стерилизации при правлении Мохандаса Ганди. Затем, когда к власти пришел Нарендра Моди, политика поменялась.

«Моди выдвинул новые тезисы о том, что большое население — это не плохо, а хорошо. Потому что поднимается промышленность, молодежь легче осваивает новые профессии, всё это будет удачным вложением в экономику. Именно эти руки поднимут индийскую экономику на третье место в мире, а потом на второе в перспективе», — сказал эксперт.

Те граждане, которые не смогли найти работу в своей стране, уезжают трудиться в США, ОАЭ, Великобританию и тем самым еще лучше поднимают индийскую экономику, потому что присылают деньги семьям. Это достаточно важный источник дохода, добавил Куприянов.

При этом, по утверждению эксперта, рождаемость в Индии постепенно падает.

«Чем богаче штат, тем меньше рождаемость. А учитывая, что потихоньку у них растет благосостояние и количество среднего класса, то в результате рождаемость всё меньше и меньше. И сейчас в основном массу воспроизводства дают северные бедные штаты. И пока, судя по цифрам, демографический переход практически состоялся», — сказал он.

Тем не менее инерция роста рождаемости в стране продолжается. Рождаемость будет расти до 2060–2070 годов, затем начнет падать, заключил Куприянов.

Ранее в этот день статистическая организация World Population Review привела данные о том, что Индия может превзойти Китай по численности населения уже в течение 2023 года. Согласно цифрам, которые обновляются на портале в режиме реального времени, указанные две страны являются самыми густонаселенными в мире — количество граждан в них перевалило за 1 млрд. Так, численность населения Индии в настоящее время составляет 1 422 699 743 человека, а в Китае — 1 425 831 143.

При этом накануне сообщалось, что население Китая за прошлый год сократилось на 850 тыс. человек. Число жителей Поднебесной упало до 1,411 млрд. Сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков сказал «Известиям», что в последнее десятилетие ежегодный темп прироста населения Китая (0,53%) был самым низким с начала 1960-х годов и уже с 2018 года кривая рождаемости в КНР уверенно поползла вниз.

По словам Портякова, снижение рождаемости в Китае уже обернулось проблемой старения населения и чревато снижением численности трудоспособного населения.