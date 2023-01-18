Режим локальной ЧС объявили в Райчихинске из-за коммунальной аварии

В городе Райчихинске Амурской области объявлен режим локальной ЧС. Причина — авария на местной котельной «Север», которая оставила сотни домов практически без отопления. На 9 часов утра 18 января на котельной снижена температура на подаче.

Работа одного из котлов остановлена из-за высокого физического износа котловых труб. В настоящий момент задействованы только два котла из трех.

Котельная питает теплом 159 многоквартирных домов, спортивный зал школы и три детских сада. Она находится в ведении ресурсоснабжающей организации ООО «Тепловодоканал» (ТВК). Директором и собственником является Сергей Кондратьев, уточняет ИА PriamurMedia.

Глава Райчихинска Юрий Ковалев в своем Telegram-канале объяснил, что, по словам представителей ТВК, котел нуждается в капитальном ремонте. Однако бюджет города — дотационный, средств для срочного ремонта нет. Принято решение о направлении заявки на выделении субсидии из регионального резервного фонда.

Амурская служба новостей напоминает, что, согласно требованию прокуратуры, власти Райчихинска должны в течение месяца отремонтировать поврежденное оборудование. Администрация судебное решение обжаловала, заявив, что котлы исправны, и назвав акты о неисправности котельного оборудования не соответствующими действительности.

Коллегия Амурского областного суда отверг жалобу властей и постановил завершить ремонт до 1 июня 2023 года.

Проверку по факту технологического сбоя провела городская прокуратура. Главе администрации города внесено представление.

Ранее, 17 января, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту коммунальной аварии в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ). Микрорайон остался без отопления во время 40-градусных морозов.