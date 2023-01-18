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Работу 45 маршрутов наземного транспорта продлят в Москве в крещенскую ночь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Москве в ночь на 19 января продлят работу 45 маршрутов наземного транспорта до трех часов ночи, чтобы гражданам было удобно добираться домой после крещенских купаний. Об этом в среду, 18 января, сообщили в столичном департаменте транспорта.

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«Обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время крещенских купаний поручил мэр Москвы Сергей Собянин. В ночь с 18 на 19 января мы продлим работу 45 маршрутов наземного транспорта до 3:00. Москвичи смогут добраться домой от мест купаний», — приводятся в Telegram-канале департамента слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В департаменте транспорта добавили, что на маршрутах будет работать более 200 автобусов и электробусов. Кроме того, изменятся трассы следования маршрутов № 49 и 883 у санатория «Узкое» и Мещерского пруда. Также поменяются схемы движения на городских улицах в районе мест купания. Сообщается, что будут работать 16 регулярных ночных маршрутов.

Ранее, 17 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Крещение, 19 января, в Москве ожидается очень теплая погода, при этом из-за высокой влажности и сильного ветра она будет ощущаться как более холодная. Ожидается выпадение от 2 до 5 мм осадков, что, по его словам, зимой бывает крайне редко.

В тот же день сообщалось, что МЧС РФ ожидает на Крещение к купелям 1,5 млн человек. По прогнозам спасателей, более 200 тыс. человек окунется в проруби ЦФО. Уточнялось, что в христианский праздник на территории страны оборудовали 3,3 тыс. купелей.

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