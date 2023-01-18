Президент Украины Владимир Зеленский не представляет интересы населения страны в границах 1991 года. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если вы мне скажете, что Зеленский с его позицией представляет интересы всего населения той Украины, которую он хочет видеть в границах 1991 года, то разговаривать об этом большого смысла нет», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее Лавров также заявил, что речи о переговорах с Зеленским быть не может, так как он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством. Кроме того, как подчеркнул глава МИДа, президент Украины выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта.

28 декабря Зеленский утверждал, что целью Киева в конфликте с Москвой является восстановление целостности страны, а также освобождение пленных.

До этого, 15 декабря, Зеленский заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем.

В ответ постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов отметил, что заявления Зеленского придают России решимости довести спецоперацию до конца — до победы.

В начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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