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В Японии показали внедорожную версию Toyota Rav 4

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Фото: Carscoops/carscoops.com
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Компания Toyota представила на автосалоне в Токио новую внедорожную версию кроссовера Rav 4. Машина получила новый обвес в стиле военных автомобилей, сообщило 18 января издание Carscoops.

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Новый вариант кроссовера разработан японским тюнинг-ателье Kuhl. Автомобиль получил новый обвес под названием VRAVRA Mars в стиле милитари. Боди-кит включает в себя 12 элементов. Машину оснастили новой решеткой радиатора, она получила агрессивные по форме бампера и рельефный капот, а также дополнительные накладки на кузов. Кроме того, у кроссовера новые 17-дюймовые колесные дисками с внедорожными шинами Dunlop Grantrek AT5.

Специалисты сообщили, что тюнингованный вариант японского кроссовера лишился всех фирменных шильдиков Toyota. Издание в свою очередь отметило, что наиболее подходящим выбором машины для установки такого тюнинг-пакета станет полноприводный вариант внедорожника.

16 января в стало известно, что российские дилеры начали принимать заказы на седаны Toyota Camry стоимостью от 3,18 млн рублей. В РФ появятся автомобили в комплектации «Стандарт Плюс». Машины оснащены бензиновым мотором объемом 2,5 л мощностью 200 л.с. Такой силовой агрегат будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч машина разгонится за 8,7 с, а максимальная скорость составит 210 км/ч.

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