Пожилые мужчина и женщина погибли при пожаре в уральском поселке
В Варненском районе Челябинской области в результате пожара в жилом доме погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в ночь на 18 января в доме на двух хозяев в поселке Новопокровка. К моменту прибытия спасателей одна из половин дома горела открытым огнем.
«При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили двух погибших пенсионеров — мужчину и женщину», — рассказали агентству в ведомстве.
Отмечается, что в соседней половине проживала семья из пяти человек. Они эвакуировались самостоятельно и не пострадали.
В ночь на 16 января пожар произошел в жилом доме в поселке Красный Луч в Псковской области. Погиб мужчина 1957 года рождения.