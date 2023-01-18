Жительница Липецка пострадала от удара током из-за антенны

Пенсионерка госпитализирована с тяжелой травмой после удара током в Липецке. Женщина пыталась самостоятельно отрегулировать антенну.

Инцидент произошел 17 января. 70-летняя липчанка пыталась поправить антенну, в результате чего она получила сильный удар током. Об этом сообщает GOROD48. Пенсионерка потеряла сознание, из-за чего упала. У женщины выявили перелом плеча и сотрясение головного мозга. Кроме того, у нее серьезная электротравма и обгоревшие пальцы.

Пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Липецкой городской больницы № 3. Медики напоминают жителям Липецка о необходимости соблюдения мер предосторожности при использовании приборов.

В конце декабря следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки от удара током в Петрозаводске. Потерпевшая забралась на грузовой поезд во время игр на перроне.