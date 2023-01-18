В ГД назвали фейком слова обозревателя Хортона о тайном плане США в отношении РФ

Депутат Андрей Свинцов 18 января назвал фейком слова политического обозревателя Скотта Хортона о том, что у Вашингтона был «тайный план» в отношении России.

«Будет много фейковых историй по ситуации, которая разворачивается на территории уже фактически всей Восточной Европы и Украины. Многие самоназванные специалисты будут строить пиар для себя. Чем разнообразнее версии будут излагаться, тем больше они получат интереса к своей персоне. И дальше будут смотреть, как это можно монетизировать», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что аналогичный план был применен во время конфликта в Афганистане. Вашингтон «поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена», благодаря этому «получилось удачно обанкротить Советский Союз».

Хортон отметил, что США хотят ослабить Россию, затягивая украинский конфликт.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны.

Также Пентагон сообщил о старте обучения украинских военных пользованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot.

16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования могут «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина, указал Песков, — страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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