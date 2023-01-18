Учебный центр для пилотов гражданской операции откроют под Хабаровском

В Хабаровском крае создадут специализированный учебный центр по подготовке пилотов гражданской авиации. Он появится на базе Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

ИА AmurMedia со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства пишет, что в 2022 году было подписано трехстороннее соглашение между правительством края, АО «Хабаровские авиалинии» и университетом. В его рамках утверждена дорожная карта, или план действий по созданию центра.

Предполагается, что в центре будет осуществляться первоначальная подготовка и переподготовка пилотов и специалистов техобслуживания, в том числе для нового самолета ЛМС-901 «Байкал».

Агентство отмечает, что в данный момент на Дальнем Востоке нет специализированных учреждений по первоначальному обучению пилотов и авиационного персонала. В 2022 году пассажиропоток в Хабаровском крае увеличился почти на 10 тыс. человек по сравнению с 2021 годом. В основном из-за увеличения субсидирования на внутрирегиональных направлениях.

Ранее сообщалось, что самый северный аэропорт Хабаровского края, в городе Охотске, получит новое радиолокационное оборудование.