Три официальных места для купаний на Крещение выбрали в ЕАО

На территории ЕАО проверили и определили три места, в которых будут проводиться купания на Крещение, 19 января. У каждой купели будут дежурить медики, спасатели и полиция.

Администрации муниципалитетов оборудуют места для омовений. Так, городскую купель на заливе реки Биры в районе улицы Невской установит мэрия Биробиджана. Купель в городе Облучье на водоеме Утка организует администрация районного центра. В Ленинском районе муниципалитет займется обустройством купели на протоке Михайловской реки Амур в селе Ленинском.

Несанкционированные места будут патрулироваться правоохранительными органами, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Главный государственный инспектор по маломерным судам автономии Сергей Курикалов, в свою очередь, отметил, что окунание в самодельные проруби опасно для жизни и здоровья.

Ранее врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала о противопоказаниях к купанию в проруби. По ее словам, это противопоказано прежде всего,людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелым сахарным диабетом 1-го и 2-го типов, а также людям с тяжелыми проявлениями кожных заболеваний.