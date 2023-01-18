Суд Латвии оставил под стражей журналиста Марата Касема

Суд в Латвии оставил под стражей арестованного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Как сообщает 18 января агентство Sputnik Ближнее зарубежье, журналисту отказано в поданной апелляции.

«В поданной адвокатами апелляции отказано. Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщается в Telegram-канале СМИ.

Ранее, 17 января, сенатор Алексей Пушков назвал абсурдными обвинения против Касема, арестованного в Латвии. Он отметил, что журналиста обвиняют в «нарушении экономических санкций» из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня».

За день до этого постоянное представительство России при женевском отделении ООН потребовало от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и спецдокладчика ООН Ирен Хан уделить внимание ситуации с арестом Касема.

Касема задержали в Риге 5 января. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже журналиста перевели в рижскую центральную тюрьму.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека назвали обвинения против Касема надуманными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Касема является местью диктаторских режимов за его принципиальность.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет он проживает в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года он прибыл в Латвию по семейным делам.