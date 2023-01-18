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Первые офисы Сбербанка откроются в Крыму в первом полугодии

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Сбербанк намерен начать работу на территории Крыма в ближайшем будущем, команда уже сформирована. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Мы надеемся открыть в Китае отдельный филиал»
Первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин — о бизнесе за рубежом, объективности ИИ и зеленой ипотеке

«Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка», — рассказал представитель банка.

Отмечается, что первые отделения «Сбера» должны будут открыться в первой половине текущего года. Тогда же крымчанам станут доступны все услуги и сервисы, предлагаемые организацией.

Ранее, 26 декабря 2022 года, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что к концу 2023 года планируется открыть филиал в Китае. По его словам, обычно такой процесс занимает до двух лет, однако компания постарается открыть филиал до конца следующего года. Он пояснил, что кредитную организацию интересует выход в страны Азии в широком понимании региона.

До этого, 1 декабря, Сбербанк открыл в Казани первый офис партнерского финансирования. Там будут принимать как розничных, так и корпоративных клиентов, рассказали в банке. Среди предлагаемых в офисе продуктов — мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия. Как сообщил вице-президент организации Олег Ганеев, в столице Татарстана наблюдается «растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы».

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