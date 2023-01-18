Жителям Липецкой области запретили пить воду из восьми источников

Воду из восьми родников признали небезопасной в Липецкой области. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали не употреблять воду из-за отклонений по микробиологическим показателям и содержанию нитратов.

Проверка проводилась в святых источниках и местах, где обычно купаются липчане во время Крещения. Всего было взято 39 проб, пишет LipetskMedia. Отклонения по микробиологическим показателям зарегистрированы в Меланьином источнике в Ельце. Повышенное содержание нитратов отмечается в святом источнике в Измалково, в роднике на улице Советской в Волово, в родниках в селах Малые Борки, Каменное и Никольское, а также в роднике в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре.

Родники в селах Боровое и Поддубровка не соответствуют нормам ни по содержанию нитратов, ни по микробиологическим показателям.