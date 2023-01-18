В МВД Казахстана рассказали о новых миграционных правилах

Новые миграционные правила вступят в силу в Казахстане с 27 января. Об этом в среду, 18 января, сообщил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров.

Теперь граждане Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут пребывать в стране до 90 суток в течение 180 дней, остальным иностранцам разрешено находиться в республике не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода.

«Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет всё это подсчитывать. А кто уже находится здесь, на них это не распространяется. <…> Обратной силы закон не имеет», — пояснил Алдонгаров в беседе с «РИА Новости».

Представитель МВД указал на то, что изменения не ужесточают законодательство, а приводят его в соответствие с международной практикой.

Уточняется, что новые правила не будут распространяться на тех, кто приехал в Казахстан по визе, поскольку для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы.

Кроме того, для обладателей разрешения на временное проживание (РВП) срок пребывания определяется сроком действия документа.

Об изменении правил въезда и пребывания иммигрантов в республике власти Казахстана сообщили накануне, 17 января. Ранее для приезжающих без визы иммигрантов и граждан ЕАЭС ограничение в 180 дней со дня пересечения границы Казахстана не действовало.

В октябре сообщалось, что прибытие в Казахстан большого числа российских граждан привело к росту цен на аренду жилья в Астане, Алма-Ате и приграничных городах.