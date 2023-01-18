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ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении. Об этом 18 января сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

По словам представителя оборонного ведомства РФ, артиллерия Западного военного округа поразила подразделения 14-й и 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также потери понесла 103-я бригада территориальной обороны ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР).

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