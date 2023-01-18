ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 60 украинских военных на купянском направлении. Об этом 18 января сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.
По словам представителя оборонного ведомства РФ, артиллерия Западного военного округа поразила подразделения 14-й и 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также потери понесла 103-я бригада территориальной обороны ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР).
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