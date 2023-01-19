Ценовой опыт

По итогам 2022 года рост цен оказался даже ниже 12% (Росстат отчитался о цифре 11,94%), а в нынешнем году есть все шансы его еще более существенного замедления. По нашим прогнозам, уровень инфляции не должен превысить 5,5%, а в случае стабильного рубля и сохранения низкого потребительского спроса он опустится даже ниже.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2023-й — 5,5%. В ЦБ ожидают, что в нынешнем году рост цен будет на уровне 5–7% и только в следующем году вернется к целевым значениям в 4%. Однако не исключено, что искомых 4% удастся достичь уже в этом году. Самые оптимистичные прогнозы предполагают, что потребительский спрос останется, скорее всего, подавленным, и это будет дополнительным стимулом для замедления инфляции. Другими факторами ее снижения могут быть относительно крепкий рубль, восстановление импорта, а также ограничения на экспорт продовольствия и, как следствие, давление на внутренние цены.

Замедление инфляции даст возможность Центробанку продолжить смягчение монетарной политики. К концу года ключевая ставка может опуститься до 6,5%. Это означает, что доходность облигаций, как и банковских вкладов, будет все ниже. Впрочем, пока регулятор отнюдь не спешит опускать ставку. Не исключено, что в случае риска повышения инфляции ЦБ вновь придется ее поднимать.

Один из факторов, от которых зависит инфляция, — курс рубля. Нацвалюта остается под серьезным влиянием профицита торгового баланса: в этом году на фоне медленного восстановления импорта он, скорее всего, останется положительным, даже если цены на нефть — один из ключевых показателей для определения курса рубля — не будут расти.

По нашим прогнозам, в среднем стоимость Brent останется в пределах $85 за баррель. Поддержать цены на нефть могут в том числе повышенный спрос со стороны Китая или США (для пополнения стратегических резервов), а также политика ОПЕК+: при необходимости организация продолжит сокращать квоты на добычу.

Но главным фактором для сохранения спроса на нефть в долгосрочной перспективе остается то, что в последние годы страны мало инвестировали в разведку и бурение, поэтому предложение остается ограниченным. В случае же если существующие или новые ограничения на экспорт сырья из России вызовут дестабилизацию этого рынка либо если экономика быстро адаптируется к новым условиям, например тот же Китай начнет ускоряться после выхода из локдаунов, цены на черное золото могут обновить исторические максимумы. Стоимость барреля Brent при таком раскладе легко может уйти к $120.

С одной стороны, сильный рубль означает низкую инфляцию, и это явное благо для импортеров и обрабатывающих производств. С другой стороны, по итогам этого года, а также следующего бюджет, очевидно, будет дефицитным. С учетом ожиданий увеличения госрасходов риски ослабления рубля с целью повышения поступлений от нефтегазовых доходов в последнее время заметно увеличились.

Но в целом вопрос того, будет ли рубль в перспективе слабым или сильным, зависит даже не столько от сырьевых цен или санкций, сколько от модели экономического развития. Если будет выбран путь накопления резервов, то российская валюта будет ослабевать. Если же в приоритете окажется увеличение доли рублевых расчетов и увеличение роли нашей нацвалюты как расчетной, то это путь крепкого рубля.

Сейчас в экономике сохранилась базовая парадигма балансирования профицита счета текущих операций путем накопления резервов. Только вместо привычных долларов и евро теперь это могут быть валюты дружественных стран. И это означает сохранение зависимости российской экономики от курса рубля и сырьевых цен. В такой ситуации возврат к модели накопления резервов (введение бюджетного правила) вкупе с возможным снижением экспортной выручки и быстрым восстановлением импорта может привести к сильному ослаблению рубля, что в свою очередь дополнительно окажет давление на инфляцию, понижая ее.

Автор — директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал»

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