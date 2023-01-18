Умер награжденный Киевом сотник УПА времен Великой Отечественной войны

На Украине скончался бывший сотник Украинской повстанческой армии»(признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Мирослав Симчич, награжденный Киевом званием «Герой Украины». Об этом в среду, 18 января, сообщила в среду глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

«Сегодня отошел в вечность сотник УПА <…> наш земляк Мирослав Симчич», — написала она в Telegram-канале.

Онищук напомнила, что 5 октября 2022 года Симчичу исполнилось 100 лет.

В октябре 1944 года отряд сотника УПА Симчича напал на село Троица. Было убито более 80 человек. Симчича осудили за убийства мирных жителей и за военные преступления. При этом украинское правительство наградило его орденами Свободы и «За заслуги».

1 января 2022 года националисты в Киеве провели факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры. Это мероприятие для радикалов стало традиционным, его проводят в украинской столице в первый день нового года. Всего в акции участвовало от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. Люди шли к офису президента Украины, чтобы попросить Зеленского присвоить звание героя Симчичу, соратнику Бандеры.

Киевский режим наградил Симчича этим званием позднее, 14 октября.