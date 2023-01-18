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Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций

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Российская экономика России выстояла, справившись с санкционной политикой Запада, и одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян. Об этом написал 18 января японский журналист Ватару Накамура в статье для портала Yahoo News Japan.

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По словам экономического обозревателя, хотя западные санкции и повлияли определенным образом на российскую экономику, они не создали непреодолимых трудностей, «которые представляют себе некоторые японцы».

Журналист отметил, что после ужесточения санкций на Западе и в Японии сложилось ошибочное впечатление, что экономика России вот-вот рухнет. Однако последующие месяцы показали ее стойкость и гибкость. Даже западные товары, которые запретили поставлять в Россию, можно найти на полках магазинов, так как найдены новые пути их доставки.

Yahoo News Japan пишет, что Россия оказалась единственной страной, прогнозы экономического роста которой МВФ пересмотрел в положительную сторону. При этом прогнозы для всех остальных государств были изменены в сторону понижения.

Издание отмечает, что экономика России держится благодаря множеству факторов, среди которых продолжение торговли с Китаем и Индией, продажа энергоносителей и рост цен на них. Кроме того, по словам Накамуры, немаловажным является и менталитет россиян, которые привыкли к сложностям и готовы терпеть определенные лишения.

По его данным, во время опросов люди, особенно те, кто старше 40 лет, говорили ему о том, что после распада СССР нынешние потрясения — просто «ничто».

«Это один из примеров того, что оценка России по западным меркам — это ошибочный подход», — пришел к выводу Накамура.

Ранее, 18 января, обозреватель газеты The Washington Post Адам Тейлор сказал, что антироссийские санкции стран Запада повлияли на экономику РФ в гораздо меньшей степени, чем предполагалось. Однако, по мнению Тейлора, санкции все же оказывают влияние.

17 января депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев опроверг слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о рецессии в России на фоне санкций. Депутат признал наличие определенных трудностей, однако, по его словам, снижение производства не всегда означает кризиса в экономике.

В декабре президент РФ Владимир Путин сообщал, что страны Запада пытались ослабить экономику РФ — обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию, однако их попытки не увенчались успехом.

Западные страны усилили экономическое давление на Россию в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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