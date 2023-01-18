Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Удмуртии

В Алнашском районе Удмуртии в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по республике.

Авария произошла утром 18 января на подъезде к Ижевску от трассы М-7 «Волга». Предварительно установлено, что 35-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser выехал на встречку для обгона и врезался в грузовик Volvo.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Различные травмы получил его пассажир, мужчину доставили в больницу, пишет ИА «Сусанин».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

17 января легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Р-241 в Верхнеуслонском районе Татарстана. Один человек получил смертельные травмы.