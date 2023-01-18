Эксперты сочли незначительным штраф ФАС для Apple

Компания Apple попытается обжаловать штрафы, введенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, однако вряд ли из этого что-то получится. Такое мнение 18 января в беседе с «Известиями» выразил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Таким образом эксперт прокомментировал то, что 17 января ФАС оштрафовала Apple почти на 1,2 млрд рублей за навязывание использования ее платежного инструмента в приложениях российских разработчиков. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления соответствующего документа в законную силу.

По словам Мельникова, уже давно не секрет, что Apple продолжает нарушать антимонопольное законодательство по всему миру. Ранее компанию штрафовали на различные суммы в ряде европейских стран. В частности, Мельников напомнил, что только за прошлый год сумма штрафов от ирландского антимонопольного ведомства для Apple составила €45 млн, во Франции Apple была оштрафована за нарушение этики на €1 млрд 100 тыс. Кроме того, некоторое время назад Бразилия оштрафовала компанию за отсутствие зарядного устройства в комплекте на $19 млн.

«Так что говорить, что это некие санкции или предвзятое отношение со стороны России, наверное, неправильно. Действительно, масса нарушений выявляется по всему миру, и компании Apple стоит задуматься над своей монопольной политикой. Однако, учитывая их гигантские прибыли, я думаю, что компания Apple может не всегда должным образом обращать на это внимание, учитывая разницу в прибыли и штрафах, ведь, естественно, нарушение антимонопольного законодательства приводит к увеличению прибыли со стороны компании Apple», — подчеркнул Мельников.

По мнению эксперта, платежные системы, которые предустанавливает Apple на своих смартфонах, были для них нерациональным делом. Apple могла бы отказаться от своей платежной системы, учитывая, что на сегодняшний день она фактически не работает, считает Мельников.

«Кроме Apple мы видим ряд от Google полученных санкций со стороны ФАС и различных судебных инстанций в связи с нарушением прав российских пользователей. Думаю, что в любом случае для зарубежных компаний это послужит определенным уроком. Возможно, что в ближайшее время они будут пытаться обжаловать соответствующие решения. Но как я считаю, вряд ли у них что-то из этого получится», — заключил он.

Вице-президент КРОС по стратегии и развитию Кирилл Лубнин в свою очередь подчеркнул, что для Apple сумма, которую она должна выплатить — не очень большая, так же как и для ФАС штраф не самый высокий. Например, компания Google была оштрафована ведомством на 7 млрд и 21 млрд рублей.

«И если Google зарабатывал на рекламе, то Apple Pay — на банках, с которых он берет комиссию от 0,05 до 0,12% за каждую транзакцию и дополнительно за каждую банковскую карточку, которая привязана к этой платежной системе. Безусловно, компании важно придерживаться своей платежной системы. Штраф — это неприятная вещь, но и ставки в этой игре высоки, особенно в период, когда доля онлайн-платежей растет колоссальными темпами», — заключил он.

В июле прошлого года суд в Москве оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за злоупотребления доминирующим положением летом 2022 года. Тогда же отмечалось, что размер оборотного штрафа будет назначен после расследования.

Антимонопольное дело в отношении компании было возбуждено в октябре 2021 года.