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Лавров рассказал о необычном желании Макрона относительно контактов с РФ

Лавров: Макрон хотел бы позвать на конференцию государств Европы лишь отдельные регионы России
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы пригласить только представителей некоторых регионов РФ на конференцию европейских стран в рамках предложенной им концепции европейского политического сообщества. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время ежегодной пресс-конференции.

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По его словам, Макрон в дополнение к своему проекту европейского политического сообщества выдвинул идею созвать конференцию европейских государств. Не в самой презентации Макрона, но в тех комментариях, которые за ней последовали, оговорено, что на это мероприятие можно пригласить и отдельные регионы РФ.

«Я слышал новую идею Эммануэля Макрона созвать конференцию европейских государств, в том числе стран ЕС, Восточного партнерства, эмигрантов из России, занимающихся активной политической деятельностью, а также представителей регионов России. Ситуация отражает курс на глобальное доминирование под угрозой наказания», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, в конференции по идее Франции смогут принять участие те регионы РФ, «которые стремятся сохранить связь с Европой». Он также выразил сомнение по поводу того, что на данное мероприятие пригласят представителей Белоруссии.

В мае 2022 года французский лидер выступил с предложением создать европейское политическое сообщество для стран, которые поддерживают ценности ЕС, но по какой-либо причине не входят в его состав.

13 января руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство предложением Макрона предоставить гарантии России в рамках будущей архитектуры безопасности Европы. Он также добавил, что выступает за ужесточение антироссийских санкций.

Ранее, 22 декабря, президент Франции заявил, что вступление Украины в НАТО может быть воспринято как враждебный жест по отношению к РФ, поэтому перед присоединением к альянсу стране придется предоставить гарантии безопасности.

До этого, в начале декабря, Макрон в беседе с телеканалом TF1 отметил важность обеспечения потребности в безопасности всех сторон украинского конфликта, включая Россию.

5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что российская сторона не видит сдвигов по данному вопросу, несмотря на то что о предоставлении этих гарантий Москва просила с начала специальной военной операции (СВО).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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