Где и во сколько сегодня смотреть большой салют в Петербурге
Сегодня, 18 января 2023 года, по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге запланирован большой салют.
Запуск состоится в 21:00 по местному времени с Петропавловской крепости, с территории большого пляжа. Залпы дадут из 12 орудий Д-44, а также батареи фейерверочных установок.
Вспышки озарят Неву и здания в округе. Наблюдать за фейерверком можно будет в том числе с Дворцовой набережной, Стрелки Васильевского острова, Адмиралтейской набережной, Троицкого моста, набережной Кутузова и городских высоток.
Также зажгут факелы Ростральных колонн. В материале «Известий» — более подробная программа мероприятий.
Сегодня Петербург посещает Владимир Путин. Президент возложил цветы к памятнику «Рубежный камень», а также встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.
Как была прорвана блокада Ленинграда — в материале Арсения Замостьянова «Разорвать кольцо».