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В Сети появились кадры с места ликвидации сбежавшего дезертира

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Фото: РЕН ТВ
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Сбежавший из зоны специальной военной операции (СВО) военнослужащий Дмитрий Перов был ликвидирован 18 января в селе Новоуглянка Липецкой области. В Сети появились фотографии с места ликвидации дезертира.

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Ранее в среду в пресс-службе правительства региона сообщили, что разыскиваемый за самовольное оставление воинской части военнослужащий «обнаружен и ликвидирован». Там заверили, что угрозы для жителей нет, а ситуация находится под контролем силовых структур.

По данным «Известий», 31-летний Перов сбежал с автоматическим оружием и гранатами 13 января. Покинувший зону СВО боец находился в Воронеже, там он взял деньги у матери и отправился к родственникам в Липецкую область. Уже у дома в поселке Новоуглянка в Усманском военнослужащий заметил патруль. Тогда Перов скрылся, на его поиски бросили все силы.

О размещении ориентировок на Дмитрия Перова стало известно 18 января. Из них следует, что накануне, 17 января, военнослужащий был в Воронеже. Его рост — 180 см, у него худощавое телосложение, он лысый, носит бороду и усы. Одет в камуфляж темно-зеленого цвета.

Поиск вооруженного дезертира велся в Воронеже и Липецкой области. Сегодня утром он вновь попытался добраться до родного дома и натолкнулся на правоохранителей.

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