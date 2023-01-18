Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Политика
В Госдуме назвали абсурдным призыв главы ЕК предоставить Украине любое оружие
Армия
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Мир
Путин назвал невозможным мирное решение по Украине до начала СВО
Мир
Умер награжденный Киевом сотник УПА времен Великой Отечественной войны
Мир
Лавров заявил о создании США коалиции против России
Мир
Глава Евросовета Мишель поддержал идею поставки танков на Украину
Мир
На Украине потребовали решительности от министра обороны ФРГ в поставках танков
Мир
Лавров усомнился в возможности возврата прежних отношений РФ с Западом
Мир
Суд Латвии оставил под стражей журналиста Марата Касема
Армия
ВС РФ выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного и организовали себе плацдарм
Сюжет:

Лавров ответил на вопрос о возможности окончания СВО в 2023 году

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цели специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса являются конкретными и не с потолка взяты. Об этом заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, могут ли военные действия в рамках СВО закончиться в 2023 году.

Как подчеркнул глава МИД РФ, среди целей СВО — отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и в других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны.

Северский предел: как падение Соледара пошатнуло оборону ВФУ в Донбассе
Вооруженные силы России усилили атаки на краснолиманском направлении

«У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности РФ и интересы ее позиций в мире, прежде всего в нашем ближайшем окружении», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Министр подчеркнул, что на Украине не должно быть дискриминации и притеснений русских людей, которые волею судеб оказались гражданами Украины.

«Они хотят сохранить свой язык, культуру, традиции, хотят воспитывать в этих традициях своих детей. Подчеркну: в полном соответствии с Конституцией Украины», — добавил министр.

Вместе с тем ранее в среду Лавров также отметил, что речи о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским быть не может. Как подчеркнул глава МИДа, президент Украины выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта.

До этого, 27 декабря, Зеленский на своем официальном сайте заявлял, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. По его словам, на Украине понимают, какие результаты должны продемонстрировать сектора обороны и безопасности страны.

7 декабря украинский лидер в беседе с Politico предположил, что конфликт на территории страны закончится в 2023 году.

Как прокомментировал 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждать о сроках завершения конфликта можно «до посинения», однако всё зависит от желания Зеленского.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик тогда же заявил «Известиям», что президент Украины лицемерно прогнозирует окончание конфликта, но сам делает все возможное для его затягивания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023