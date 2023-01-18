Лавров ответил на вопрос о возможности окончания СВО в 2023 году

Цели специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса являются конкретными и не с потолка взяты. Об этом заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, могут ли военные действия в рамках СВО закончиться в 2023 году.

Как подчеркнул глава МИД РФ, среди целей СВО — отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и в других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны.

«У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности РФ и интересы ее позиций в мире, прежде всего в нашем ближайшем окружении», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Министр подчеркнул, что на Украине не должно быть дискриминации и притеснений русских людей, которые волею судеб оказались гражданами Украины.

«Они хотят сохранить свой язык, культуру, традиции, хотят воспитывать в этих традициях своих детей. Подчеркну: в полном соответствии с Конституцией Украины», — добавил министр.

Вместе с тем ранее в среду Лавров также отметил, что речи о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским быть не может. Как подчеркнул глава МИДа, президент Украины выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта.

До этого, 27 декабря, Зеленский на своем официальном сайте заявлял, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. По его словам, на Украине понимают, какие результаты должны продемонстрировать сектора обороны и безопасности страны.

7 декабря украинский лидер в беседе с Politico предположил, что конфликт на территории страны закончится в 2023 году.

Как прокомментировал 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждать о сроках завершения конфликта можно «до посинения», однако всё зависит от желания Зеленского.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик тогда же заявил «Известиям», что президент Украины лицемерно прогнозирует окончание конфликта, но сам делает все возможное для его затягивания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.

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