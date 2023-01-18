Грузовик слетел с моста и перевернулся после ДТП в Тамбовской области

Грузовик слетел с моста и опрокинулся после ДТП в Тамбовской области. Водитель автомобиля госпитализирован.

Авария произошла на автодороге Р-22 «Каспий» в Знаменском районе. По данным Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. После этого «КамАЗ» съехал за пределы проезжей части и перевернулся. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Водитель грузовика 1967 года рождения получил травмы. Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки в Тамбове.

За минувшие сутки в Тамбовской области произошло три аварии с пострадавшими. Травмы получили четыре человека.

Ранее в этот лень сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Томской области. Три человека, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы.