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Сбербанк начал работать в Крыму

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Сбербанк начал работать в Крыму, на полуострове уже установлены первые банкоматы, сообщили «Известиям» 18 января в пресс-службе кредитной организации.

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«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», — уточнили там.

Как отмечается, в 2023-м постепенно будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. Также в течение года станут доступны все необходимые услуги и сервисы.

Ранее, 26 декабря, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что к концу 2023 года планируется открыть филиал в Китае.

Тогда же он рассказал, что кредитная организация активно взаимодействует с регулятором КНР, куда был отправлен необходимый пакет документов.

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