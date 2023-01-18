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Политолог предрек в Европе «охоту на ведьм» против союзников Путина

Политолог Коньков: в Европе будет охота на ведьм против союзников Путина
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Фото: REUTERS/Marton Monus
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В Европе предстоит охота на ведьм, потому что там есть люди, поддерживающие российскую точку зрения. Об этом 18 января «Известиям» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Таким образом он отреагировал на слова премьера-министра Испании Педро Санчеса о том, что у президента РФ Владимира Путина в Европейском регионе есть скрытые союзники.

«Охота на ведьм в Европе, видимо, предстоит. Очевидно, что есть люди, которые исповедуют альтернативные точки зрения по сравнению с тем мейнстримом, который доминирует в Европе в публичных выступлениях, в СМИ. Те, кто даже напрямую не разделяет российскую точку зрения, то по крайней мере ее понимают», — сказал Коньков.

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По его словам, таких людей гораздо больше, чем можно судить по различным публичным выступлениям. Эксперт отметил, что в Европе «достаточно людей здравого смысла», которые есть «непосредственно в политических элитах, в госструктурах, среди журналистов, среди рядовых граждан».

Коньков также предположил, что Санчес среди скрытых союзников Путина имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Я думаю, что в первую очередь речь идет о тех лидерах, которые встречались с Путиным и продолжают поддерживать с ним диалог. Это Орбан. <…> Контакты сохраняют разные политики, это очевидно и закономерно. Скорее всего, здесь задача заключается в том, чтобы подвергнуть остракизму в первую очередь такие фигуры, как Виктор Орбан и ряд других», — заключил политолог.

В декабре Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает антироссийские санкции Евросоюза, но никогда не накладывала вето на санкционные пакеты против России и не намерена это делать, чтобы «не разрушать европейское единство».

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что, когда в Европе наступят горькое похмелье и отрезвление от русофобии, появятся политики, осознающие преимущества равноправного партнерства с Россией. Он пообещал, что проблем со стороны Москвы в этом случае не возникнет.

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