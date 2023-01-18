BYD анонсировала появление нового субкомпактного электромобиля

Китайская компания BYD Auto планирует в ближайшее время выпустить электрокар класса A (по европейской классификации). Субкомпакт от BYD оснастят электромотором мощностью 75 л.с., сообщил 18 января портал Drom.

Модель назвали Seagull (в переводе с английского — «чайка»). Габариты компактной машины составляют 3780×1715×1540 мм, а колесная база — 2500 мм.

Автоэксперты отметили, что у электромобиля весьма интересный дизайн кузова. В продуктовой иерархии BYD новинка займет позицию на ступень ниже, чем выпускаемая с 2021 года компактная модель марки под именем Dolphin.

Представители компании сообщили, что машину оснастят электромотором мощностью 55 кВт (75 л.с.). Другие технические подробности электрокара пока не раскрыты. Мировая премьера новинки ожидается весной 2023 года.

17 января эксперты «Авто.ру» сообщили, что в 2022 году средняя цена новых электромобилей в российской базе объявлений сервиса снизилась с 9,8 млн до 5 млн рублей. По мнению специалистов, на рынке стало больше относительно недорогих машин на электротяге. Так, если в первой половине прошлого года около 95% моделей в продаже стоили более 5 млн рублей, то к концу 2022 года их доля составила не более 30%.