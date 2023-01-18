В Рязани 40 жилых домов остались без отопления

В Рязани 40 домов осталось без отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на администрацию города.

Под отключение попали здания на улица Сельских строителей и Призаводской. Кроме того, отопление отключили в двух детских садах, школах, детской поликлинике и школе искусств. В школе занятия сократили на пять минут, уточняет 62INFO.ru.

Предполагается, что подачу отопления восстановят вечером 18 января.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту коммунальной аварии в Мегионе в ХМАО. Микрорайон остался без отопления на время морозов.