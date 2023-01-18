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Врач рассказала о скрытом течении вируса гепатита А

Врач Серебренникова: гепатит А часто протекает скрыто, под маской ОРВИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А (ВГА). Заболевание зачастую протекает скрыто, симптомы могут напоминать ОРВИ, рассказала «Известиям» врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в среду, 18 января.

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«Заражается вирусом человек, который не болел ранее этим заболеванием и не был вакцинирован. Передается заболевание через фекалии зараженного человека. Такой путь передачи называют фекально-оральным. Чаще всего заражение происходит через воду, прошедшую плохую очистку, или через грязные руки при плохой гигиене. Бывают случаи заражения и через пищу, когда она была инфицирована водой или руками человека», — уточнила специалист.

Она пояснила, что заболевание описал русский врач-терапевт Сергей Боткин, поэтому его еще иногда называют болезнью Боткина. Для гепатита А характерна сезонность: она чаще возникает летом и осенью, а цикличность вспышек составляет примерно один раз в пять лет. Чаще всего болезни подвержены дети.

Кроме того, риску подвержены люди, работающие на водопроводных и очистительных станциях, врачи-инфекционисты, работники пищевой промышленности, поэтому их обязательно прививают от гепатита А.

Также заболеть могут путешественники, которые выезжали в неблагополучные по гепатиту А регионы и страны. В России такими считаются Алтай и крупные города, что связано с большими миграционными процессами. За пределами страны это так называемые страны третьего мира из-за низкой гигиены и плохой очистки воды.

«Заболевание часто протекает скрыто, под маской ОРВИ с кишечными симптомами: жидкий стул, рвота, температура. И тогда это не требует специального лечения, главное — восполнять потери жидкости, то есть много пить. Но бывает, что заболевание протекает с желтухой, тогда оно лечится в инфекционной больнице, так как редко, но бывают тяжелые случаи заболевания, вплоть до смертельных из-за развития острой печеночной недостаточности», — сообщила Серебренникова.

Как отметила врач, более тяжело болезнь переносят пожилые люди. При этом гепатит А вызывает стойкий иммунитет и не приводит к хроническим заболеваниям печени в отличие от других видов вирусных гепатитов.

Накануне в региональном минздраве сообщили, что в Челябинске госпитализировали порядка 50 человек, заразившихся гепатитом А после посещения заведений общественного питания в начале января. Уточнялось, что все госпитализированные находятся в стабильном состоянии.

Как сообщили в ведомстве, на указанных предприятиях общественного питания организована заключительная дезинфекция на площади 450 кв. м. Также осуществляются противоэпидемические мероприятия, в том числе медицинское наблюдение за 92 людьми, которые контактировали с заболевшими.

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