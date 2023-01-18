Умер заслуженный врач, автор закона об ОМС Владимир Шевский

Заслуженный врач, автор закона об обязательном медицинском образовании (ОМС) Владимир Шевский скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Самарской области.

Как отметили в региональном минздраве, врач умер в Самаре.

Владимир Шевский являлся одним из авторов закона «О медицинском страховании граждан в России» и ряда других федеральных законов, пишет RT.

«Богатый экономический опыт, нестандартное мышление помогли ему стать автором оригинальной методики расчета тарифов на медицинские услуги», — рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Отмечается, что Владимир Шевский имел звание заслуженного врача РСФСР, а также знак «Отличник здравоохранения СССР».