Высшее руководство МВД Украины погибло при падении вертолета в Киевской области. Главное
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- Высшее руководство МВД Украины погибло при падении вертолета в Киевской области. Главное
Утром в среду, 18 января, в украинском городе Бровары (Киевская область) упал вертолет МЧС, обломки приземлились рядом с детским садом и жилым домом. На борту находились руководящие лица МВД Украины. Всё, что известно о ЧП к этому о часу — в материале «Известий».
Кто погиб при крушении вертолета в Броварах
На борту вертолета, принадлежащего МЧС, находились руководящие лица Министерства внутренних дел страны. По данным украинской полиции, в числе жертв авиакатастрофы оказались глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
По последним данным, которые глава областной государственной администрации Киевской области Алексей Кулеба привел в своем Telegram-канале, в результате ЧП погибли 18 человек, среди них двое детей.
Причины падения вертолета в Броварах
Как рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, разбившийся вертолет выполнял задание ГосЧС. Как пишет издание «Политика Страны», речь шла о спасательной операции, но подробности Игнат не привел.
Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале сообщил, что рассматриваются различные версии причин аварии. В их числе неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.
Что говорят очевидцы о ЧП
Из-за падения воздушного судна рядом со зданием детского сада вспыхнул пожар. Во время ЧП в учреждении находились воспитанники и сотрудники. Всех находящихся в здании эвакуировали.
Описание произошедшего глазами очевидца опубликовал Telegram-канал украинского издания «Политика Страны».
«Вертолет сделал три круга над «Форой», полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все», — рассказал местный житель.
Кто такой Денис Монастырский
Денис Монастырский занимал пост главы МВД Украины с июля 2021 года. Политик входил в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, а также был депутатом Верховной Рады IX созыва до занятия нынешней должности.