Ученики московских детских школ искусств получили 25 тыс. наград в прошлом году

Ученики столичных детских школ искусств в прошлом году приняли участие более чем в 5 тыс. конкурсов и фестивалей и получили свыше 25 тыс. наград. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Даже для самых способных ребят нужно создать условия, чтобы они могли раскрыть свой талант. Москва поддерживает высокий стандарт обучения на протяжении десятилетий. Сегодня в столичных школах искусств преподают музыку, живопись, хореографию — всего больше 40 дисциплин. Дети занимаются в хорошо оборудованных залах и студиях», — отметила Сергунина.

Она добавила, что за год на городских площадках состоялось порядка 13 тыс. мероприятий, на которых выступили ученики школ и колледжей искусств. Так, 1 июня в парке «Зарядье» прошел Большой фестиваль школ искусств, который посетили 50 тыс. человек.

По данным вице-мэра, в Москве сейчас работает свыше 150 детских школ и колледжей искусств. В 2022 году в ряде учреждений появились новые направления — звукорежиссура, веб-дизайн, анимация.

Также в прошлом году после модернизации в рамках программы мэра «Искусство — детям» открылись детская музыкальная школа № 4 и детская школа искусств имени Александра Алябьева. Там сделали капитальный ремонт, закупили новую мебель и музыкальные инструменты. Кроме того, началось строительство зданий детской школы искусств города Московского и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств (ТиНАО).

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.