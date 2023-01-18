РЕН ТВ в 2023 году усилил позиции в выходные дни

РЕН ТВ укрепил свои позиции в выходные дни, став № 1 среди всех федеральных каналов в своей целевой аудитории «Все 25-54» в утреннем и дневном эфире с 7 утра до 13 часов в первые после новогодних праздников выходные со средней долей в лоте 8,14%*.

Программа этого слота полностью сформирована в выходные дни проектами собственного производства канала РЕН ТВ.

В утреннюю сетку вещания канала в выходные дни входят программы: «Минтранс», «Самая полезная программа», «Военная тайна» — в субботнем эфире, «Самая народная программа», «Знаете ли вы, что?», «Наука и техника» и «Неизвестная история» — в воскресном. В утреннюю сетку канала входят также программа «С бодрым утром!» и выпуски новостей.

*Mediascope, Россия 100 тыс. +, все 25-54, 14.01–15.01.2023, 07:00–13:00