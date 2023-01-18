Число погибших в результате падения вертолета под Киевом достигло 16

Число погибших в результате падения вертолета у детского сада в городе Бровары под Киевом достигло 16 человек. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Всего известно о 16 погибших, из них двое детей. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пятерых пострадавших. Глава областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале написал, что во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения, среди них есть пострадавшие. На данный момент всех находящихся в здании сада эвакуировали.

По предварительным данным, вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Украинские СМИ со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко сообщают, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД, в том числе министр Денис Монастырский и его первый заместитель. Всего на борту вертолета было девять человек.

Вертолет, упавший возле детского сада в Броварах Киевской области, загорелся еще в воздухе. После его падения был слышен взрыв и возник сильный пожар.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.