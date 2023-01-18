Оттепель во время Крещения прогнозируют в Карелии
Синоптики сообщили о высокой температуре воздуха во время Крещения в Карелии. Норма будет превышена на 7–10 градусов.
По данным Карельского ЦГМС, республика находится под влиянием североатлантических циклонов. В регион поступает теплый влажный воздух, пишет ИА «Карелinform». Значительное потепление ожидается 19 января. Температура воздуха ночью составит от –4 до +1 градуса, в дневные часы столбики термометров вырастут до +4 градусов.
Синоптики не исключают, что в республике может установиться новый температурный рекорд. Однако к выходным Карелия окажется во власти Сибирского циклона, что приведет к повышению атмосферного давления и похолоданию. Температура воздуха в северных районах опустится до –15 градусов.
Ранее сообщалось, что в Омске отказались от организации крещенских купелей из-за рыхлого состояния льда. В МЧС считают выход на лед опасным.