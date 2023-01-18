В домах Москвы за 2022 год появилось 185 подъемников для инвалидов

В Москве в 2022 году в многоквартирных домах установили 185 подъемных платформ для маломобильных граждан. Об этом в среду, 18 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал заммэра столицы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, оборудование подъездов специальными подъемными платформами является важной частью программы по созданию в городе безбарьерной среды, пишет РИАМО.

Он подчеркнул, что для маломобильных граждан, особенно для одиноких, огромное значение имеет возможность выходить самостоятельно. Это могут быть работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе.

Бирюков добавил, что все московские новостройки уже приспособлены для маломобильных граждан. В зданиях старой постройки устройства устанавливаются по заявкам, отмечает «Москва 24».

Заммэра отметил, что при наличии технических условий в приоритете вертикальные подъемные платформы, своего рода мини-лифт, позволяющий преодолевать расстояние до 4 м.

Если установить вертикальную платформу нет возможности, то оборудуются подъемники наклонного типа. Это компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.

В период с 2011 по 2022 год в столичных подъездах установили порядка 1,8 тыс. подъемных платформ для маломобильных граждан, сообщает агентство городских новостей «Москва».