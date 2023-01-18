Автомобиль наехал на толпу людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 17 января водитель автомобиля наехал на толпу людей на пешеходном переходе. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».
Инцидент произошел около 15:10 у дома 2 по площади Восстания.
«Водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, совершил наезд на пешеходов на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП», — сказано в сообщении.
В 17:50 нарушитель был задержан и доставлен в ГИБДД Центрального района. На него составлены протоколы об административном правонарушении за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Уточняется, что пострадавшие самостоятельно покинули место аварии, но позднее одна женщина обратилась за медицинской помощью.
Ранее, 1 января, в Ленинградской области произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Машина сбила пятилетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой и бабушкой. Ребенок погиб.