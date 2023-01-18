Заболеваемость ОРВИ выросла в Алтайском крае за неделю

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Алтайском крае за минувшую неделю. К медикам обратились 19 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Об этом сообщает altapress.ru. На карантин закрыт один детский сад, 64 класса в 15 школах, а также 23 группы в детских садах.

Согласно лабораторным исследованиям, в регионе фиксируется циркуляция вирусов грипп, а также вирусов негриппозной этиологии. Жителям Алтайского края рекомендуют соблюдать основные меры профилактики. Родителей просят не отправлять детей с признаками ОРВИ на занятия в школу или детский сад.

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 53% по всей России. Зарегистрировано 893 тыс. случаев заболевания. У 76% пациентов диагностировали грипп.