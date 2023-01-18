УАЗ возобновил выпуск автомобилей

Ульяновский автозавод и его дочерние компании возобновили производство автомобилей и двигателей. Об этом 18 января сообщило агентство «Автостат».

За время новогодних каникул на предприятии были проведены плановые ремонтные работы производственного оборудования и ежегодная инвентаризация.

«По согласованию с профсоюзным комитетом работники, не задействованные в запуске производства и ремонтных работах, смогли воспользоваться частью ежегодного отпуска. Все социальные гарантии обеспечиваются в полном объеме», — рассказали в пресс-службе УАЗа.

Специалисты агентства отметили, что по итогам 2022 года в России было куплено 9446 внедорожников марки, что на 43% меньше по сравнению с 2021 годом. Самой популярной моделью предприятия стал флагманский УАЗ Patriot с показателем 6845 реализованных машин (–48%).

13 января стало известно, что Ульяновский автозавод планирует в течение 2023 года модернизировать семейство внедорожников Patriot, чтобы в мае 2024 года начать производство машин с дизельными моторами. Компания планирует оснастить вездеходы дизельным двигателем китайской марки JAC. Дизельный мотор JAC HFC4D выпускается мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки агрегата).В настоящее время Patriot и вариант пикапа на его базе оснащают только бензиновыми моторами ZMZ Pro объемом 2,7 л и мощностью 149 л.с.