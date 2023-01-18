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Захарова прокомментировала призыв главы ЕК фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву любое оружие, которое он сможет использовать. Сообщение появилось в ее Telegram-канале 17 января.

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«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала она.

17 января глава ЕК на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала не ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, в том числе современные системы. Также она выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будет сделан шаг по соответствующему вопросу.

За день до этого обозреватель агентства Bloomberg Майкл Уинфри сообщил, что Запад поставил Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов с начала проведения спецоперации. Кроме того, Украине было поставлено 300 боевых машин пехоты (БМП), из них 250 — советской разработки.

Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Он также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина — это, по мнению Пескова, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Западные страны начали оказывать активную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия в зону конфликта.

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