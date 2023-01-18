Захарова прокомментировала призыв главы ЕК фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву любое оружие, которое он сможет использовать. Сообщение появилось в ее Telegram-канале 17 января.

«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала она.

17 января глава ЕК на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала не ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, в том числе современные системы. Также она выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будет сделан шаг по соответствующему вопросу.

За день до этого обозреватель агентства Bloomberg Майкл Уинфри сообщил, что Запад поставил Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов с начала проведения спецоперации. Кроме того, Украине было поставлено 300 боевых машин пехоты (БМП), из них 250 — советской разработки.

Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Он также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина — это, по мнению Пескова, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Западные страны начали оказывать активную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия в зону конфликта.

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