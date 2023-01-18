Синоптик предупредил об осадках и сильном ветре в Москве 18 января
В Москве и Московской области в среду, 18 января, ожидаются осадки и сильные порывы ветра. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, в столице прогнозируются дождь и мокрый снег. В Подмосковье возможны ледяные дожди. В Москве температура воздуха днем составит +1…+3 градуса, в области — от –1 до +4 градусов.
«Сегодня погоду в столице сформирует теплый сектор циклона с запада. В такой ситуации небо продолжат закрывать плотные низкие облака», — цитирует Леуса телеканал «360».
Ветер будет юго-восточным с порывами в 5-–10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Ночью возможны осадки, ветер, температура воздуха понизится до 0… +2 градусов.
В настоящее время в столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», предупреждение будет действовать до 06:00 четверга, 19 января. Также в столице и области с 21:00 среды, 18 января, до 21:00 четверга, 19 января, будет действовать предупреждение из-за сильного ветра.
17 января Михаил Леус спрогнозировал ледяные дожди в центре Европейской России. Днем 18 января зона ледяных дождей и гололедных явлений вытянется полосой с юга на север, через Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, а также заденет восток Московской области. Ближе к вечеру замерзающие осадки доберутся до Ярославской и Костромской областей, пишет RT.
Также 17 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве до конца зимы ожидается неоднородная погода с перепадами температур. Как напомнил специалист, первая половина зимы сопровождалась периодами аномального тепла и резкого похолодания. По словам Вильфанда, этой зимой также прогнозируются снежные периоды, пишет сайт kp.ru.